Глава МИД России Сергей Лавров «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности проведёт двусторонние встречи со своими коллегами из Германии, Китая и Японии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров проведёт встречи с главами МИД Германии и Китая

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