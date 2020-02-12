Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаЛавров проведёт встречи с главами МИД Германии и Китая

Глава МИД России Сергей Лавров «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности проведёт двусторонние встречи со своими коллегами из Германии, Китая и Японии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Лавров на Мюнхенской конференции встретится с главами МИД ФРГ, Китая, Японии

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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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