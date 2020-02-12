Политика
Парламентская газетаЛавров проведёт встречи с главами МИД Германии и Китая
Глава МИД России Сергей Лавров «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности проведёт двусторонние встречи со своими коллегами из Германии, Китая и Японии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».
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На мюнхенской конференции Лавров встретится с коллегами из других стран
Красная весна12 февраля в 09:15
Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции
Политика Сегодня12 февраля в 09:05
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Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье»
"Монако" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Политика
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Футбол
«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Теннис
Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).
Авто
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Армия и оружие
В США показали самый дорогой вертолет в мире
Вертолет считается одним из самых дорогих в мире, сообщает Regnum.
Армия и оружие
Эрдоган: Россия и Сирия наносят удары по мирным жителям в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте выразил мнение, что военные России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Политика
Итальянский депутат похвалил Путина за позицию о «маме» и «папе»
Заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей.
Авто
Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Наука
Останки гигантской доисторической рогатой черепахи нашли в Венесуэле
Специалисты, представляющие Цюрихский университет, изучили окаменелости бокошейной черепахи Stupendemys geographicus, бродившей по Земле более шести миллионов лет назад, достигавшей в длину трех метров и весившей более тонны.
Экономика
Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе
Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Кино
Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака»
Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Авто
Cadillac в РФ делает ставку на кроссоверы и отказывается от седанов
В текущем году Cadillac намерена вдвое увеличить продажи, и в этом ей должны помочь новые кроссоверы.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.