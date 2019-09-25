Политика
Газета.RuЛавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на диписточник.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Нью-Йорке.ТАССвчера в 23:13
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