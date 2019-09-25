Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Нью-Йорке.

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на диписточник.

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