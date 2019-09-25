Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на диписточник.
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с чего всё началось

Источник: в Нью-Йорке состоялся краткий контакт Зеленского с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Нью-Йорке.
ТАССвчера в 23:13

Подробнее о событии

СМИ узнали о кратком контакте Лаврова с Зеленским в Нью-Йорке

Коммерсантъвчера в 22:58

Лавров коротко обсудил с Зеленским отношения России и Украины

РЕН ТВ01:05

На приеме у Трампа состоялся краткий контакт между Зеленским и Лавровым

РБКвчера в 23:44

Источник: в Нью-Йорке состоялся краткий контакт Зеленского с Лавровым

ТАССвчера в 23:13

Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН

РИА Новости00:27

Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке

Известиявчера в 22:54

Краткий контакт Лаврова с Зеленским состоялся на полях ГА ООН

Интерфаксвчера в 22:43
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