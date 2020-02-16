Политика
RT на русскомЛавров провёл встречу с главой МИД Японии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Армия и оружие
Эрдоган грозит Дамаску немедленным военным ответом
Турция потребовала немедленного прекращения наступления сирийских правительственных сил в идлибской зоне деэскалации и отвода подразделений САА от турецких наблюдательных пунктов.
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Происшествия
Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
Власти Калининграда помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним мальчиком, родителей которого накануне расстреляли у Центрального рынка, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Сочи» пока не достиг договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина
Футбольный клуб «Сочи» пока не договорился об аренде форварда Александра Кокорина с «Зенитом».
Происшествия
Кошка загрызла змею у станции метро «Владимирская»
В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что накануне в центре Северной столицы заметили змею.
Здоровье
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam
Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Шоу-бизнес
Ксения Собчак шокировала фанатов фотографией с голой грудью
В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Происшествия
«Он их преследовал». Коллеги погибшей в Калининграде семьи рассказали о конфликте с убийцей
В Калининграде вечером 15 февраля 63-летний Фазиль Бахрамов открыл стрельбу из «Сайги» по семейной паре.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Общество
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Интернет
Xiaomi без анонсов повысила безопасность смартфонов Xiaomi и Redmi
Смартфоны Xiaomi и Redmi без каких-либо анонсов осуществили обновление своих устройств.
Происшествия
У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не обнаружили коронавирус
Петербурженка Алла Ильина, которая на прошлой неделе сбежала из карантинного бокса Боткинской больницы, самостоятельно сдала анализы, готовясь к суду с главным санитарным врачом города.
Политика
Германия призвала сражаться за «блистательную идею Запада»
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала сражаться за «блистательную» идею западного сообщества.
Биатлон
Прогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину Фиалкову
Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.