Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса «С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.

Армия и оружие Эрдоган грозит Дамаску немедленным военным ответом Турция потребовала немедленного прекращения наступления сирийских правительственных сил в идлибской зоне деэскалации и отвода подразделений САА от турецких наблюдательных пунктов.

Здоровье В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Общество Российские туристы покинули лайнер Westerdam Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.

Общество В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.

Политика Губернатор Ситников пошутил про коррупцию По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.

Происшествия У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не обнаружили коронавирус Петербурженка Алла Ильина, которая на прошлой неделе сбежала из карантинного бокса Боткинской больницы, самостоятельно сдала анализы, готовясь к суду с главным санитарным врачом города.