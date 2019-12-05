Политика
Российская газетаЛавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Армия и оружие
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Футбол
«Рома» и «Милан» бойкотируют газету после провокационного заголовка
На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки миланского "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг, а также помещен заголовок Black Friday (черная пятница).
Политика
США ввели новые санкции против России
Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Энергетика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Футбол
Гол экс-полузащитника «Зенита» принес «Парме» победу над «Фрозиноне»
Эрнани в 2017 году выступал за российский «Зенит». Таким образом «Парма» вышла в 1/8 финала соревнований.
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Футбол
Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Крупнейший индийский автопроизводитель Tata заявил о скором выходе премиум хетчбека Altroz.
Политика
В Киеве допустили предоставление Донбассу дополнительных полномочий
Помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина после саммита в нормандском формате готова провести конституционную реформу в части децентрализации, в рамках которой у неподконтрольных сейчас Киеву территорий Донбасса могут появиться дополнительные полномочия, передает ТАСС.
Космос
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Общество
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Большинство россиян считают волонтерскую деятельность примером для молодежи и хотят бы, чтобы их дети стали добровольными помощниками.
Общество
Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде
В эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" впервые продемонстрировали ядерный чемоданчик в раскрытом виде.