Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

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