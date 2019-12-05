Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
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