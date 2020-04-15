Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВЛавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что теории происхождения эпидемии коронавируса стоит рассматривать серьезно, без эмоций, путем сопоставления фактов. Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о различных версиях появления инфекции.
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с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.
Коммерсантъвчера в 12:00

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Лавров прокомментировал теории появления пандемии CoViD-19

Life.ruвчера в 13:40

Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

РБКвчера в 15:17

«За что купил, за то и продаю»: Лавров перечислил «теории» о коронавирусе

Царьградвчера в 14:11

Лавров прокомментировал конспирологические теории о возникновении коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:54

Лавров рассказал, что он думает о теориях возникновения пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 12:26

Лавров призвал отказаться от использования темы коронавируса в политической борьбе

Интерфаксвчера в 12:16

Лавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса

РЕН ТВвчера в 12:28
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
3,2K
Общество

Моряков с авианосца «Шарль де Голль» поместили на карантин

НТВ вчера в 14:56
24
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,3K
Здоровье

В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом

Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
3,2K
Общество

Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области

В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:14
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Общество

Германия объявила о частичном снятии карантина

По данным счетчика Worldometers, с момента начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились более 133 тысяч человек.
Snob.ru вчера в 15:10
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,2K
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода

Pravda.Ru вчера в 13:13
Общество

В Якутии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом

В Якутии подтвержден новый случая заболеванием коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:12
Наука

Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa 14 апреля в 22:58
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Культура

Продюсер об именах в сериале «Зулейха открывает глаза»: Все совпадения случайны

Татар-информ вчера в 10:38
Общество

В России остался всего один регион без коронавируса

В России случаи коронавируса выявили в 84-х из 85 регионов.
ForPost вчера в 10:25
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
6
Здоровье

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано еще двое человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Забайкальский рабочий вчера в 22:28
9
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Здоровье

Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
13
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru вчера в 20:35
15
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,3K
Общество

В России участились кражи продуктов

Омск, 16 апреля 2020, 05:48 — REGNUM Грабежи и разбойные нападения с целью хищения продуктов питания участились в России с начала апреля, в период самоизоляции, передают 16 апреля «Известия» со ссылкой на доцента кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александра Теохарова.
REGNUM вчера в 22:48
10
Экономика

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 14 апреля в 08:41
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Происшествия

На Сахалине перевернулся военный большегруз

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Военный КамАЗ утром 16 апреля перевернулся на посту ГИБДД на въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова.
REGNUM вчера в 23:23
1
Происшествия

СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»

Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM вчера в 04:27
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском вчера в 07:23
8
Общество

Аптекам разрешили продавать тканевые маски

Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum вчера в 10:35
6
Кино

В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»

Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 13 апреля в 01:26
14
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
4,8K
Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Экспресс газета вчера в 12:28
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