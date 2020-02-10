Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он отметил, что США интересуют новые вооружения России.
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с чего всё началось

Открытый дипломат

Только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался в том плане, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат.
Российская газета16:00

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Открытый дипломат

Российская газета16:00

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый Договор по СНВ

Комсомольская правда17:12

Лавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ

Газета.Ru17:12

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

RT на русском16:56

Лавров назвал типы оружия, которые Россия может включить в новый СНВ

ТК Звезда16:48

Москва готова вместе с Западом обсуждать учет в СНВ новых типов оружия

РЕН ТВ16:22

Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы ради репутации России и США

Взгляд.ру17:27
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Политика

Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву

МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля, сообщает «Российская газета».
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Экономика

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Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
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В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией

Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
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В воскресенье, 9 февраля, представители из Дагестана принимают участие в составе Миссии наблюдателей от СНГ во внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Зори Табасарана 09:27
Общество

Китай выделяет более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).
News.ru 07:55
Политика

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Вести.Ru 12:53
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

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Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян

Под подозрение попадают все регулярные переводы.
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Футбол

Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
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В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны

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Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Армия и оружие

Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня сегодня предприняли попытку перехвата военных самолётов материкового Китая.
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
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Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
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На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
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Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

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Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии

Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
Газета.Ru 15:14
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