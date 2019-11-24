Политика
РИА НовостиЛавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
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с чего всё началось
Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.Известиявчера в 17:45
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