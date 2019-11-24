с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

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Общество Пушков ответил на обвинение в травле Ротару Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.

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