В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке.

Высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам 2019 года. Злоупотребление, по словам дипломата, проявляются в невыдаче виз сотрудникам дипмиссий из неугодных стран. Вашингтон по своему усмотрению, нарушая международные права, отказывает дипломатам в участии мероприятий ООН.

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