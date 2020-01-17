Политика
Expert.ruЛавров рассказал о намеренном злоупотреблении США
Высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам 2019 года. Злоупотребление, по словам дипломата, проявляются в невыдаче виз сотрудникам дипмиссий из неугодных стран. Вашингтон по своему усмотрению, нарушая международные права, отказывает дипломатам в участии мероприятий ООН.
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В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему усмотрению в нарушение международного права отказывают представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 03:18
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