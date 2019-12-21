Политика
ТАССЛавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
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с чего всё началось
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.ТАСС08:36
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Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
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Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
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Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
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Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
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Соглашение об урегулировании между "Газпромом" и "Нафтогазом" предполагает отзыв арбитражных и судебных исков, отказ от новых претензий, выплату по окончательному решению Стокгольмского арбитража.
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Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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В чемпионате НБА случилось историческое событие: в одной команде на площадку вышли сразу два латвийских баскетболиста – Давис Бертанс и Анжей Пасечник.
Технологии
Facebook разработает собственную операционную систему
Армия и оружие
Украина получит летальное оружие США
Глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк сообщил о том, что помощь в размере $300 млн позволит Киеву получить летальное оружие.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Шоу-бизнес
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Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Общество
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В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.
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Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.