с чего всё началось

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

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