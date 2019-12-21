Политика
ТАССЛавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
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с чего всё началось
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.ТАСС08:36
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Политика
В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб
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Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.
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В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
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В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
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