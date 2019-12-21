с чего всё началось

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

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