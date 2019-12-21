Политика
RT на русскомЛавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.ТАСС08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver
Россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в бою за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
Энергетика
Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что тариф, который установит Украина на транзит российского газа в Европу, является коммерческой тайной.
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Армия и оружие
Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Общество
Гороскоп на день: каким знакам зодиака повезет 20 декабря
Пятница 20 декабря станет невероятно успешным и продуктивным днем, особенно для тех знаков зодиака, чья работа связана с умственным трудом.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Футбол
Зидан: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»
Происшествия
Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.
Политика
Глава «Нафтогаза» оценил санкции против «Северного потока-2»
Ранее Министерство финансов США сообщило, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Общество
«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке
Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
В ДТП в Башкирии погибли три человека
Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сбегут из Великобритании в Рождество
Журналисты в последнее время нелестно отзываются о Меган Маркл и принце Гарри, поскольку представители королевской семьи совершают неординарные поступки.
Игры
CDPR: реализовать Cyberpunk 2077 на движке от The Witcher 3 было бы невозможно
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор» поступили на вооружение ВС Армении
Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Общество