Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности налаживать диалог с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
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с чего всё началось
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра
", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
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Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

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