с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Политика Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.

Кино Названы десять худших фильмов 2019 года Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Единоборства Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Происшествия Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Общество Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Культура Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Авто Дилеры пообещали подорожание авто с января Не ждать новогодних чудес по части цен на автомобили призвал президент группы Favorit Motors Владимир Попов, предупредивший, что все машины, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте, точно подорожают минимум на 35-100 тысяч рублей.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.