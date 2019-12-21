Политика
Российская газетаЛавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
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с чего всё началось
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.ТАСС08:36
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