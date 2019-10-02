Политика
ИзвестияЛавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
1 октября контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Читать в источнике
Оценить
Все участники контактной группы подписали формулу, правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРБК 07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Гаджеты
Опубликованы фото с 64 Мп камеры новейшего конкурента бюджетных Xiaomi
Опубликовало их издание The Verge. Камеру аппарата испытали при различных условиях освещения.
Ferra 10:24
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело вчера в 11:06
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Бенфикой»
Стал известен состав «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:58
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Армия и оружие
Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Как сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС Соединенных Штатов, США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Военное дело 09:59
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Составительница антироссийских санкций подала в отставку
Заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку.
Газета.Ru 13:08
Футбол
Команда «Строгино» U-17 сыграет со сверстниками из «Чертаново»
Матч пройдет 2 октября
Строгинские вести 06:03
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.
News.ru 11:21
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Футбол
Тренер «Эспаньола» рассказал о сильных сторонах ЦСКА
Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего оценил готовность команды к матчу группового этапа Лиги Европы против ЦСКА и рассказал о сильных сторонах соперника.
Спорт-Экспресс 13:14
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Космос
Впервые командиром МКС стал итальянец
Отмечается, что Пармитано стал первым итальянцем и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста, ставшим командиром МКС.
Ридус 13:46
Авто
Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в октябре
Представитель отечественного автопрома компания «АвтоВАЗ» объявила об акциях, действующих в октябре текущего года при покупке моделей LADA.
Актуальные Новости 04:57
Культура
«ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал
Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.
Вокруг ТВ 07:56
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400
RT на русском вчера в 07:20
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41