Все участники контактной группы подписали формулу, правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников.

1 октября контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

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