Глава российской дипломатии отметил, что процесс дедолларизации происходит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «финансовых инструментов санкционного давления». «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

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