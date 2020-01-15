Политика
ИзвестияЛавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Глава российской дипломатии отметил, что процесс дедолларизации происходит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «финансовых инструментов санкционного давления». «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.
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Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Технологии
Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека
Общество
Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Армия и оружие
Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО
В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Футбол
Экс-игрок «Тамбова» Себаи: «В Казахстане у меня нет никаких проблем. Написанное в СМИ — полный фейк»
Бывший футболист «Тамбова», а ныне игрок «Тобола» Сенин Себаи в интервью корреспонденту Sport24 Алине Матинян опроверг информацию о том, что в Казахстане у него вымогают деньги.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Общество
Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян
Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
Общество
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Здоровье
В Забайкалье в 2019 году родились 109 пар двойняшек
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Политика
В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства
Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Политика
Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
Происшествия