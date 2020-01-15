Политика
ИзвестияЛавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Глава российской дипломатии отметил, что процесс дедолларизации происходит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «финансовых инструментов санкционного давления». «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.
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с чего всё началось
Россия из-за агрессивной политики США и санкционного давления нацелена на продолжение дедолларизации экономики, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров газете Times of India, которое публикует пресс-служба МИДа.Коммерсантъвчера в 23:16
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
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В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Комитет по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа для предоставления Сенату, сообщил глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.
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Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
Общество
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Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
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Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»
На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 46 матчей.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Хоккей
«Даллас» переиграл «Колорадо», Гурьянов и Задоров обменялись голами
У хозяев льда голы оказались на счету российского защитника "Колорадо" Никиты Задорова и Габриэла Ландескуга.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
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Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
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Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Жена наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала возможность брака с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Общество
Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом
Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Общество
СМИ узнали об угрозах для банков из-за прекращения поддержки Windows 7
Решение корпорации Microsoft прекратить поддержку операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Технологии
Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо с предложением внедрить в России технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.