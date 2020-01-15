с чего всё началось

Глава российской дипломатии отметил, что процесс дедолларизации происходит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «финансовых инструментов санкционного давления». «Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

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