Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Россия уже получает помощь от США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «От США уже принимаем, как вы знаете, поддержку и помощь», — сказал российский министр в ходе пресс-конференции.

Лавров рассказал о помощи от США в борьбе с коронавирусом

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