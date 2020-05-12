Коронавирус
Rambler News ServiceЛавров рассказал о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Россия уже получает помощь от США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «От США уже принимаем, как вы знаете, поддержку и помощь», — сказал российский министр в ходе пресс-конференции.
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с чего всё началось
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.РИА Новости08:05
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Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
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Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Экономика
«Доктор рядом» получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ
«Доктор рядом» получит 1 млрд руб. от структуры ВЭБ.РФ Структура ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в развитие клиник и телемедицинской платформы «Доктор рядом» бывшего президента ГК «Медси» Владимира Гурдуса и экс-президента АФК «Система» и МТС Леонида Меламеда.
Коммерсантъ 17:49
Здоровье
Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге
Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
Футбол
«Игроки не хотят быть подопытными кроликами». Глава PFA о возобновлении сезона
Игроки не хотят быть подопытными кроликами, и это применимо ко всем в профессиональном спорте.
Sports.ru 16:49
Наука
Компания Amazon построила робота убивающего коронавирус
Американская компания Amazon построила робота, который уничтожает вирус COVID-19 с помощью ультрафиолета.
Русская Планета 17:17
Экономика
«Почту» подписывают на субсидию
Компании предлагают компенсировать доставку прессы Комитет Госдумы по информполитике просит правительство вернуть "Почте России" ежегодную субсидию на доставку газет и журналов, которая до 2014 года составляла 3,5 млрд руб. С учетом инфляции на эти цели теперь нужно 9 млрд руб.: такая субсидия сделает прессу по подписке дешевле, чем в рознице, и увеличит спрос на нее, надеются участники рынка.
Коммерсантъ 17:49
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Политика
Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Кино
CW приобрел права на показ «Болотной твари»
Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
Piter.tv 08:23
Футбол
Московские клубы РПЛ не смогут провести оставшиеся матчи в столице
Исполком РФС, который состоится 15 мая, с большой долей вероятности не примет решение о судьбе сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 13:03
Футбол
Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду
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Realme привезла мощные смартфоны среднего класса в Россию
Один из главных производителей-дискаунтеров, компания Realme (дочерний бренд корпорации BBK, владеющей производителями смартфонов Oppo, Vivo и OnePlus) представила на российском рынке три смартфона среднего класса.
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В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования.
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Наука
Хитрости природы: зачем жукам нужны разные по форме половые члены
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Финансы
Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля
В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru 09:36
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Единоборства
Дана Уайт: Хабиб и Гэтжи подерутся летом на «Бойцовском острове»
Глава UFC Дэна Уайт рассказал, где может пройти поединок между представителем США Джастином Гэтжи и чемпионом организации, российской бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Vprognoze.ru 17:16
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В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA
В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52