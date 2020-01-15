Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Общество Треть россиян высказались против длинных новогодних каникул Количество россиян, которые считают неудачной идеей длинные новогодние и рождественские праздники, с 2008 года увеличилось более чем в два раза.

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Хоккей Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.

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Экономика Российский министр отказался считать Европу независимой Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».