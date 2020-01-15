Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

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