Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
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К чему призвал Лавров перед визитом в Ташкент

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
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