Политика
РИА НовостиЛавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Читать в источнике
Оценить656
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Экономика
Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры
Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
Общество
Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Политика
Путин призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ
Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Политика
Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»
Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Экономика
Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста
Ежегодно прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Федеральный бюджет должен начать компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов, сказал президент.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Общество
Путин: Практика социальных контрактов будет расширена
Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Общество
Путин призвал увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах страны.
Общество
Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Футбол
Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы
Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Политика
Губернатор Алексей Дюмин прокомментировал Послание Владимира Путина
Сегодня президент РФ Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ.
Здоровье
В Волгоградской области детская смертность уменьшилась почти вдвое
В целом же с 2014 года детская смертность снизилась почти вдвое. Сейчас в регионе оказывают помощь даже детям с весом менее килограмма.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Армия и оружие
В Судане подавили вооруженный мятеж
Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Политика
Германия «разгромила» законопроект о децентрализации власти на Украине
Посольство Германии в Киеве жестко раскритиковало законопроект президента Владимира Зеленского о завершении реформы децентрализации власти на Украине.
Армия и оружие