Политика
ИзвестияЛавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченном к 75-летию МГИМО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа, чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииВзгляд.ру 06:30
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