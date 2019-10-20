Политика
ИзвестияЛавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1», приуроченном к 75-летию МГИМО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Политика
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
РБК 17:42
Энергетика
«Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита
Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.
Капитал страны 18 октября в 11:42
Политика
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
РИА Новости 15:03
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
РЕН ТВ 17 октября в 07:34
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%
В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат 05:00
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков принёс извинения за своё поведение в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 08:42
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов для зимы в РФ.
ФАН 13:52
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу
12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.
Bimru.ru 08:33
Шоу-бизнес
Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.
Телепрограмма 09:59
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС 17:03
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» сыграли вничью в Манчестере
Российская газета 15:16
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Политика
Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Общество
Кабмин поддержал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало проект закона об ограничении иностранной доли в значимых интернет-ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция.
Парламентская газета 10:54
Авто
Hummer возродят в качестве электромобиля
Электрификация Hummer станет частью плана GM по переводу внедорожников и пикапов на электротягу.
Тарантас Ньюс 07:19
Единоборства
Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис убеждён, что победит британца Энтони Джошуа в бою-реванше.
Чемпионат 10:31
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
24-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно решилась на ответственный шаг.
Телепрограмма 08:30