Политика
Газета.RuЛавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью. По его словам, Вашингтон любит провоцировать другие страны на реакцию, используя это потом для "науськивания" других государств.
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Здоровье
В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз
Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Культура
Успеть до полуночи: рецензия на сериал «Хранители»
Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Футбол
«Локомотив» вылетел в Турин на матч с «Ювентусом»
«Локомотив» отправился в Турин на матч с «Ювентусом» в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Происшествия
Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей
Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн
Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном.
Шоу-бизнес
Бузова показала помолвочное кольцо
Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Политика
Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто
Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Политика
Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства
Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.