Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью. По его словам, Вашингтон любит провоцировать другие страны на реакцию, используя это потом для "науськивания" других государств.

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

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