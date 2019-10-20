Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью. По его словам, Вашингтон любит провоцировать другие страны на реакцию, используя это потом для "науськивания" других государств.
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«Провоцируют, чтобы использовать твою реакцию»: Лавров на примере США показал иностранные «разводки»

Царьград11:00

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

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Вести.Ru06:51

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