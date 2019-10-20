Политика
РИА НовостиЛавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
Читать в источнике
Оценить11
Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа, чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииВзгляд.ру 06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия
Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Найден живым один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Вечерняя Москва 06:16
Спорт
Глава СБР: скандал с РУСАДА помешал восстановлению организации
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) повлиял на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривать вопрос восстановления организации.
Газета.Ru вчера в 15:07
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия
Не менее 35 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Около 35 человек пострадали во время массовых акций сторонников независимости в Каталонии.
МИР 24 18 октября в 15:48
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Pravda.Ru 08:10
Футбол
Федотов: личная неприязнь арбитра? Я к нему вообще никаких отношений не имею
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал работу бригады арбитров в матче 13-го утра РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).
Чемпионат 07:11
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Политика
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Единоборства
Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева
Российская газета 05:25
Культура
Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг
Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.
LentaChel.ru 05:22
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Происшествия
В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»
В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Вести.Ru 07:16
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Космос
Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
TechFusion 17 октября в 04:40
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Политика
Британский парламент поддержал новую отсрочку Brexit
Британский парламент поддержал поправку, согласно которой премьер-министр страны должен просить об отсрочке Brexit независимо от итогов голосования по соглашению между Лондоном и Брюселем.
Мой Брянск вчера в 11:00
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 18 октября в 12:54
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня 18 октября в 09:37
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59