Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
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Сергей Лавров
Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа, чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииВзгляд.ру 06:30

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