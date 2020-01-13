Политика
Rambler News ServiceЛавров рассказал о результатах переговоров по Ливии
Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу. Текст выступления министра опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
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Конкретизирующий прекращение огня в Ливии документ пока подписал только Саррадж
Интерфаксвчера в 11:54
Лавров: ряд сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ в Москве
Московский Комсомолецвчера в 11:24
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Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
По результатам проверки после стрельбы на военной базе во Флориде, из США будут высланы более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Здоровье
В астраханском онкодиспансере сменился главврач
Ранее Артём Шишлонов работал главным врачом астраханской областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги и больницей Харабалинского района Астраханской области.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Кино
У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф
Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
Авто
Toyota презентовала полноприводную спецверсию Toyota GR Yaris
Под капотом спецверсии Yaris установлен 1,6-литровый двигатель с мощностью 272 л.с. Также заявлено, что новая модель имеет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
Россияне за год не востребовали 700 тысяч документов на недвижимость
Россияне в 2019 году не востребовали более 700 тысяч заказанных в МФЦ документов на недвижимость, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
Ford продемонстрировал возможности нового Bronco
Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Авто
Какие модели LADA в 2020 году получат новые версии, и чем они удивят
Последней особой серией для автомобилей LADA является исполнение #CLUB. Оно доступно для моделей LADA Granta, LADA XRAY и LADA Largus.
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Ленинградском мосту в Омске
ДТП произошло сегодня, 14 января, рано утром, около 7:00. На Ленинградском мосту столкнулись автомобили ВАЗ -2107 и фургон Renault.
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% в прошлом году по сравнению с 2018 годом.
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Политика
СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.