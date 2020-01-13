Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу. Текст выступления министра опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии

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