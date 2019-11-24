Политика
RT на русскомЛавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН. Как сообщает РИА Новости, о соответствующем эпизоде Лавров вспомнил в связи с 100-летней годовщиной со дня рождения Трояновского.
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с чего всё началось
Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.Известиявчера в 17:45
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Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Фигурное катание
Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Происшествия
Мэр Тулуна выписался из больницы после аварии
Футбол
«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Теннис
Рублев и Хачанов уступили канадцам и покидают Кубок Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Поспишилу и Шаповалову в трех партиях. Канадцы выиграли первый сет 6:3.
Происшествия
В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом
"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Политика
Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Происшествия
Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских
Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Происшествия
Данные клиентов банка на Урале нашли на улице
Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
Происшествия
Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии
Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Общество
Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Футбол
«Интер» выдал лучший старт за 69 лет
«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Политика
Соловьев оценил требования нового посла США к России
Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Футбол
Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером
Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.