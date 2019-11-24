с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН. Как сообщает РИА Новости, о соответствующем эпизоде Лавров вспомнил в связи с 100-летней годовщиной со дня рождения Трояновского.

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

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