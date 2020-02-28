Политика
Комсомольская правдаЛавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читать в источнике
Оценить661
Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 вчера в 12:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турциявчера в 06:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Политика
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб
По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Общество
Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля
Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Политика
Путин рассказал о предложении использовать двойника
Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
В Подмосковье горит овощной склад
В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Спорт
Российский конькобежец Кулижников снялся с ЧМ
Павел Кулижников на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США) установил новый мировой рекорд в забеге на 1000 м. До этого он занял первое место в гонке на 500 м. Российский спортсмен является пятикратным чемпионом мира она отдельных дистанциях.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Биатлон
СБР подаст иск к IBU параллельно с Логиновым
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.