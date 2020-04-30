Политика
РИА НовостиЛавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
Происшествия
В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса
ЛесПромИнформ вчера в 02:24
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Происшествия
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов
Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
Политика
Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
Общество
В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха
В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости».
ToDay News Ufa 06:08
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Общество
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
Общество
В Чувашии прошел «черный дождь»
Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Аргументы и Факты 13:51
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro 09:15
Политика
Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы
Как сообщает ТАСС, с ходе видеоконференции с волонтерами Путин заявил, что производство матрасов в России после снятия режима ограничений восстановится быстрыми темпами.
Росбалт 09:56
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Общество
На трассе «Дон» возникли пробки
На трассе М-4 "Дон" в районе Тульской области из-за проверки электронных пропусков наблюдаются затруднения в движении, сообщили в госкомпании "Автодор".
Российская газета 10:17
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru 09:19