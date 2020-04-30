Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Как урегулирование конфликта в Донбассе уперлось в несговорчивость Москвы и Киева

Коммерсантъ12:20

Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

РБК10:56

Главы МИД стран «нормандской четверки» продолжат переговоры по видеосвязи

РИА Новости09:49

Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу

Известия09:36

Лавров: выполнен только один пункт из 9 решений саммита «нормандской четверки» в Париже

ТАСС09:10

Лавров: Из 9 пунктов решений саммита в Париже выполнен один

Российская газета09:37

Главы МИД стран «нормандской четверки» сегодня проведут переговоры по видеосвязи

Эхо Москвы00:00
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
4K
Происшествия

В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса

ЛесПромИнформ вчера в 02:24
3K
Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
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Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
1
Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
79
Общество

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости».
ToDay News Ufa 06:08
13
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
959
Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
17
Общество

Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
10
Общество

В Чувашии прошел «черный дождь»

Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Аргументы и Факты 13:51
6
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,1K
Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
86
Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 03:42
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
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Кино

Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»

В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro 09:15
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
567
Политика

Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы

Как сообщает ТАСС, с ходе видеоконференции с волонтерами Путин заявил, что производство матрасов в России после снятия режима ограничений восстановится быстрыми темпами.
Росбалт 09:56
82
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
81
Общество

На трассе «Дон» возникли пробки

На трассе М-4 "Дон" в районе Тульской области из-за проверки электронных пропусков наблюдаются затруднения в движении, сообщили в госкомпании "Автодор".
Российская газета 10:17
38
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Гаджеты

Цена iPhone 12 может начинаться от $649

Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru 09:19
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