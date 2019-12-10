Политика
Rambler News ServiceЛавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Читать в источнике
Оценить15
Хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть это тактика, которую выбрали его адвокаты — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень многие другие аррогантные высказывания.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ вчера в 18:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал 2 очка
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи.
Политика
В Конгрессе США выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
В палате представителей США в рамках процедуры импичмента демократы приготовили два обвинения президенту Дональду Трампу.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск
Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство и оскорбления
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что поддерживает предложение об увольнении государственных и муниципальных чиновников, которые ведут себя по-хамски и оскорбительно по отношению к гражданам.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Общество
Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Общество
Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
Футбол
Худяков рассказал о деталях трансфера Гогуа в ЦСКА
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о деталях трансфера ивуарийского игрока линии обороны Седрика Гогуа в столичный ЦСКА.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Общество
В России появился хайтек-омбудсмен
Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Политика
США не смогут остановить «Северный поток-2», заявил Лавров
США уже не остановят строительство трубопроводов «Северный поток-2», а также «Турецкий поток», уверен глава российского МИД Сергей Лавров.
Общество
Стало известно, зачем на белом медведе написали «Т-34»
Общество
Володин поручил проверить в Саратове околоправительственные структуры
Спикер Госдумы сообщает, что поручил госдумскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить в Саратове околоправительственные структуры.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире
Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в России
Депутаты Госдумы приняли закон об отмене в России так называемого «банковского роуминга», сообщает РИА Новости.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".