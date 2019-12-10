Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
Хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть это тактика, которую выбрали его адвокаты — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень многие другие аррогантные высказывания.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 18:55

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