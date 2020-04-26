В настоящее время количество жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 26 тысяч человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии превышает 192 тысячи. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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