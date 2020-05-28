Политика
Lenta.ruЛавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в статье для китайского издания Global Times, передает ТАСС.
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Авто
В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus
110km.ru вчера в 17:31
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем
Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Политика
Трамп пригрозил закрыть социальные сети
Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в том, что они заглушают "консервативные голоса" и пригрозил "применить к соцсетям меры регулирования или закрыть их, чтобы больше этого не допускать".
Международная жизнь 11:46
Общество
С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров
"С 1 июня 2020 года будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов", – заявил Собянин.
Москва 24 13:33
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе «Биробиджан – Унгун – Ленинское» (ВИДЕО)
РИА Биробиджан 19:22
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 25 мая в 00:43
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара хочет отсудить у Apple 2,6 млрд долларов
Недавно брат Пабло Эскобара стал звездой новостей с определёнными упрёками в адрес создателей сериала «Нарко», где его родственника якобы изобразили не в том свете.
Версия.Инфо 04:48
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru 17:58
Политика
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США.
Эхо Москвы 14:32
Происшествия
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей
Сотрудники полиции в Иркутске с помощью очевидцев задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве матери двоих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:19
Футбол
В АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
В рамках третьего раунда тестирования футболистов и работников клубов АПЛ выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом.
ProstoProSport 15:16
Политика
Песков заявил, что день парада Победы могут сделать выходным
День парада Победы могут сделать выходным, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза 07:40
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38