Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в статье для китайского издания Global Times, передает ТАСС.

Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

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