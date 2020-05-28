Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в статье для китайского издания Global Times, передает ТАСС.
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Лавров: Ряду стран запрещают обращаться к РФ за помощью при пандемии

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