Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей». Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 1,1K

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,2K

Общество Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,5K

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 4

Общество Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио". 90

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 611

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,3K

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 261

Культура «Звуковая дорожка» проведет онлайн-церемонию ZD AWARDS Начало онлайн-трансляции объявления победителей музыкальной премии ZD AWARDS-2019 23 апреля в 19.00.

Здоровье В Петербурге от коронавируса умер врач В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник». 370

Политика Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.

Общество 73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались. 178

Общество В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор. 240

Здоровье В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 6

Армия и оружие В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. 2

Здоровье Глава брянского здравоохранения в роли санитара проверил госпиталь Глава департамента сегодня был в роли санитара и работал наравне с остальными коллегами: носил воду и еду, помогал пациентам, поднимал грузы. 9

Энергетика Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти 21 апреля Дэн Бруйетт, министр энергетики США сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти. 37