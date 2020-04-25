Коронавирус
Lenta.ruЛавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей». Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-военный НАТО объяснил, почему в разгар пандемии альянс не помог своим соратникам
Пятый канал23 апреля в 12:35
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Музыка
The Rolling Stones выпустили новый сингл и клип об опустевшем мире
Сингл был записан еще за год до всеобщего карантина, но впоследствии текст был немного изменен в соответствии с сегодняшними реалиями.
Плюс один +1 вчера в 06:20
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Происшествия
Бывший мэр Пятигорска Травнев задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.
Известия 08:37
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Культура
«Звуковая дорожка» проведет онлайн-церемонию ZD AWARDS
Начало онлайн-трансляции объявления победителей музыкальной премии ZD AWARDS-2019 23 апреля в 19.00.
Московский Комсомолец 22 апреля в 12:12
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач
В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Общество
73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Общество
В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским
Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Политика
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека
Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин
Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 09:16
Здоровье
Глава брянского здравоохранения в роли санитара проверил госпиталь
Глава департамента сегодня был в роли санитара и работал наравне с остальными коллегами: носил воду и еду, помогал пациентам, поднимал грузы.
Маяк (Новозыбков) 09:18
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
Энергетика
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
21 апреля Дэн Бруйетт, министр энергетики США сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти.
RuNews24.ru 23 апреля в 05:28
Происшествия
В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки
Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58