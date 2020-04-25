Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта... просто не разрешают этого сделать старшие товарищи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

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Политика Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. 10

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