Политика
RT на русскомЛавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
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Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта... просто не разрешают этого сделать старшие товарищи.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 10:47
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Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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