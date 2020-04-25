Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

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