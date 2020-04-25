Политика
КоммерсантъЛавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». Он не уточнил, о ком идет речь.
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Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта... просто не разрешают этого сделать старшие товарищи.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 10:47
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Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
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