Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта... просто не разрешают этого сделать старшие товарищи.

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». Он не уточнил, о ком идет речь.

Общество Онищенко рассказал о возможности введения пропусков для поездок на дачу в мае Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о возможности введения специальных пропусков для поездок на дачу в мае. 5

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