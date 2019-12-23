Политика
РИА НовостиЛавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне американский лидер говорил о своем желании посетить парад в Москве 9 мая 2020 года, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, если позволит его график.
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Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Футбол
Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»
Политика
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой
В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
Футбол
Защитник «Рубина» может продолжить карьеру в Англии
Защитник «Рубина» Филип Уремович находится в сфере интересов нескольких английских клубов.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Гаджеты
В Сети появились изображения следующего флагмана Huawei P40
В начале 2020 года ожидается долгожданный выход следующего флагмана от компании Huawei.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
Шоу-бизнес
По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина
Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Шоу-бизнес
Девушка рэпера Face Марьяна Ро намекнула на беременность
В октябре 2017 года стало известно о ее близких отношениях с российский рэп-исполнителем и автором песен Иваном Дреминым, выступающем под псевдонимом Face.
Культура
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
Общество
Российским школьникам показали методы разгона протестующих
Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области.