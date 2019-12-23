Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне американский лидер говорил о своем желании посетить парад в Москве 9 мая 2020 года, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, если позволит его график.
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Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

РИА Новости05:02

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском04:04

Засобирался в Москву? Трамп «проявил интерес» к Параду Победы 9 мая - Лавров

Царьград04:24

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

Коммерсантъ04:07

Трамп подтвердил Лаврову намерение посетить 9 мая Россию, если ему позволит график

Газета.Ru04:35

Лавров: участие Трампа в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве зависит от графика

ТАСС04:01

Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

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