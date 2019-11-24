Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского. Министр напомнил, как Трояновский сказал в разгар "холодной войны" по-английски "лучше быть красным, чем мертвым", будучи облитым красной краской.
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Об этом говорится
 в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
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