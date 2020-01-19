Политика
ПрофильЛавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
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Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Политика
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов К слову, досталось Меган Маркл и в других сферах.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Общество
Раскрыты детали продажи «красивых» автомобильных номеров
Детали продажи номеров раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.
Общество
Путин отказался от участия в крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин в 2020 году отказался от участия в крещенских купаниях 19 января из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей
Владелец доработал автомобиль установкой камеры заднего вида, кнопкой запуска двигателя, улучшенной шумоизоляцией и т. д. Владелец предлагает турбированную Ниву за 1 млн рублей, а также заявляет: «на такой машине невозможно остаться незамеченным».
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Футбол
Семшов присоединился к «Арсеналу». Он пропустил начало сборов из-за учебы
Семшов пропустил начало сбора из-за учебы. Семшов работает в «Арсенале» с января 2017 года.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Единоборства
В команде Хабиба рассказали об условиях боя против Мейвезера
Космос
Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт
Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Политика
Зеленский предложил построить неконфликтную «общую историю» на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из сложной истории на Украине следует сделать общую с неконфликтными именами героев.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Футбол
В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана
Гаджеты
Опубликовали характеристики новых видеокарт NVIDIA
Характеристики новых видеокарт NVIDIA стали известны широкой публике Как сообщает ToDay News Ufa, утечка информации произошла в Китае.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.