Политика

ПрофильПрофильЛавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
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