Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
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В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР.
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