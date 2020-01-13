Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрЛавров рассказал об итогах переговоров по Ливии

Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны. В итоге был достигнут пока лишь частичный успех.
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