Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны. В итоге был достигнут пока лишь частичный успех.

Лавров рассказал об итогах переговоров по Ливии

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