Политика
ТВ ЦентрЛавров рассказал об итогах переговоров по Ливии
Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны. В итоге был достигнут пока лишь частичный успех.
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Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Экономика
Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Происшествия
На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек
Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
Гаджеты
В Сети появились фотоснимки смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Космос
Ученые зафиксировали аномальный поток веществ в соседней галактике
Поток веществ, двигавшихся со скоростью, превышающей световую, зафиксировали ученые в галактике М87.
Происшествия
В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды
Кино
Девятый эпизод «Звёздных войн» снова побеждает в международном кинопрокате и скоро преодолеет миллиардный рубеж
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Авто
Издание Chevrolet Camaro Heritage Edition достанется только японцам
Camaro SS Heritage Edition (справа) оценён аж в 7 480 000 иен (4,16 млн рублей), зато у него есть 20-дюймовые глянцево-чёрные диски с красными акцентами.
Происшествия
В Новосибирске из окна многоэтажки выпали два подростка
По предварительной информации, подростки выпали с 16 этажа здания №162/1 на улице Добролюбова.
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Кино
19 января в Магадане проведут кастинг для художественного фильма «Белый снег»
Документально-художественный фильм, съемки которого пройдут с 27 февраля по 3 марта в Магадане, будет повествовать о жизни колымской лыжницы, трёхкратной олимпийской чемпионки, четырнадцатикратной чемпионки мира, президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Политика
Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии
Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария.
Общество
На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов
На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.