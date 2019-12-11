Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США Дональдом Трампом и назвал темы, которые поднимались во время переговоров. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, который прошел в посольстве в Вашингтоне.

Лавров рассказал о своей встрече с Трампом

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