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Интерфакс
Интерфакс

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным лишь поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.В источнике
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РИА Новости

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным перешел рамки разумного

РИА Новости10:57
RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русском10:54
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Телеканал RTVI10:05
Интерфакс

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Интерфакс10:29
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАСС10:25
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъ10:25
Lenta.ru

Лавров раскритиковал Запад из-за ситуации с Навальным

Lenta.ru10:30

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Весна09:46
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вече05:24
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом количество иммунных снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Взгляд.ру09:58

«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Чемпионат10:52