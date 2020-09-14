Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным лишь поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.В источнике
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