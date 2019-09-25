Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

с чего всё началось

По словам Лаврова, ЕС является ненадежным партнером РФ. Известно, что европейская комиссия продолжает играть в геополитику. Старания РФ наладить конструктивный диалог оказались тщетными.

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