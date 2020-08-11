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REGNUM
REGNUM

Лавров считает, что «Северный поток — 2» будет реализован

Как отметил глава МИД РФ, участвующие в строительстве газопровода компании — как российские и германские, так и другие, настроены на завершение данного проекта. «Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — заявил Лавров.В источнике
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Lenta.ru

Россия объединилась с Германией вокруг «Северного потока-2»

Lenta.ru07:13
Интерфакс

Лавров объявил о скором завершении прокладки «Северного потока 2»

Интерфакс07:09
ТАСС

Лавров заявил, что «Северный поток -2» будет реализован в ближайшее время

ТАСС06:14
Газета.Ru

Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:12
РИА Новости

Лавров пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новости06:01
Известия

Москва оценила позицию Берлина по «Северному потоку - 2»

Известия05:51
RT на русском

Лавров о строительстве «Северного потока-2»

RT на русском05:33

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек
REGNUM07:21
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Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новости05:53

Опубликованы снимки интерьера нового Subaru Levorg

Коцепт нового Subaru Levorg был представлен еще минувшей осенью, а в июле этого года компания анонсировала товарную версию: у модели появилась своя страница на японском сайте, там же заявлено, что на родине прием заказов откроют 20 августа.
32CARS.ru00:49

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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