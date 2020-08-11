Лавров считает, что «Северный поток — 2» будет реализован

Как отметил глава МИД РФ, участвующие в строительстве газопровода компании — как российские и германские, так и другие, настроены на завершение данного проекта. «Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — заявил Лавров.