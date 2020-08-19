Лавров считает, что выборы президента Белоруссии не были идеальными
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Выборы президента Белоруссии не были идеальными. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, многие пользуются нестабильной ситуацией в республике и пытаются в то же время навязать ей свои правила игры.В источнике
Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав.
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