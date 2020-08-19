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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Лавров считает, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, многие пользуются нестабильной ситуацией в республике и пытаются в то же время навязать ей свои правила игры.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав.
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РБК

Лавров счел неидеальными прошедшие в Белоруссии выборы

РБК07:48
Комсомольская правда

Лавров: выборы в Белоруссии не были идеальными

Комсомольская правда07:31
Lenta.ru

Россия отказалась признать выборы в Белоруссии идеальными

Lenta.ru06:28
Газета.Ru

Лавров: руководство Белоруссии признает, что выборы не были идеальными

Газета.Ru06:48
ТАСС

Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными

ТАСС06:48
Коммерсантъ

Лавров надеется на диалог власти и оппозиции после «неидеальных» выборов в Белоруссии

Коммерсантъ07:30
Говорит Москва

Лавров надеется на диалог недовольных итогами выборов в Белоруссии с властями

Говорит Москва06:11

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Ivan Smirnov / Izvestiya Белорусский президент лидер Александр Лукашенко поручил МИД республики предупредить западных лидеров, а также своего украинского коллегу Владимира Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.
Лукашенко поручил предупредить Запад об ответственности за беспорядки
РЕН ТВ07:54

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Lenta.ru08:07
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REGNUM05:56
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ИА Красная Весна06:38
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