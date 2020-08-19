Лавров считает, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, многие пользуются нестабильной ситуацией в республике и пытаются в то же время навязать ей свои правила игры.