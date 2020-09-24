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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Лавров считает ответы Германии на запросы по Навальному несуразными

Официальные представители Германии заявляют достаточно несуразные вещи, об Алексее Навальном. Так глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал реакцию Германии на запросы России по ситуации с оппозиционером.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила.
РИА Новости12:01
Подробнее о событии
РБК

Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному

РБК13:38
Интерфакс

Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному

Интерфакс11:29
Известия

Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным

Известия11:50
Газета.Ru

Лавров рассказал о «несуразных» ответах Берлина на запросы по Навальному

Газета.Ru11:32
ТАСС

Лавров заявил, что России до сих пор не предоставили консульский доступ к Навальному

ТАСС12:15
RT на русском

Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному

RT на русском11:28
РИА Новости

Лавров прокомментировал действия Германии в ситуации с Навальным

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